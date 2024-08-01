Один из пленных ВСУ Виталий Поплавский рассказал, как колумбийские наемники оставили его и еще двух украинских военнослужащих на позициях без воды и еды. Видео интервью предоставлено Минобороны РФ, сообщил ТАСС .

Пленный рассказал, что был мобилизован 20 сентября 2023 года. Еще в советские годы мужчина служил на Балтийском флоте, однако участвовать в украинско-российском конфликте намерен не был. В плен мужчина попал 28 июля нынешнего года. Российские военнослужащие во время освобождения близлежащих населенных пунктов обнаружили брошенных бойцов ВСУ.

Выяснилось, что они десять дней провели без еды и воды. В поселок их отправило украинское командование. Сначала они заселились в заброшенном доме, где долго никто не проживал. Бойцам дали время навести там порядки, а 18 числа их отправили на позиции.

«Привезли, выгрузили, в нас начали стрелять, кидать мины. Повыскакивали, посидели полночи в посадке, пришли колумбийцы», – рассказал украинский военный.

Колумбийский наемник отвел военнослужащих на позиции, а сам уехал. Они провели там десять дней до прибытия российских военнослужащих. На протяжении всего времени вблизи шли боевые действия, разрывались снаряды.

«Жрать у нас ничего не было, воды не было, ничего у нас не было, все грузили в БТР, все разбомбили, так мы сидели», — рассказал пленный.

Ранее сообщалось, что потери украинской армии составляют до 2,5 тыс. человек ежедневно.