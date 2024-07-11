По словам военного аналитика Алексея Леонкова, на линии боевого соприкосновения украинские войска несут серьезные потери, с трудом набранные резервы быстро выводятся из строя и восполнить их не получается. Об этом сообщает эфире радио Sputnik .

Он отметил, что фронт пришел в движение. Идти на переговоры по условиям, озвученным Владимиром Путиным, одним из которых был вывод украинской армии из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, власти киевского режима не желают, поэтому российская армия освободит данные территории с боями.

По мнению военного аналитика, потери противника составляют от 1,6 тыс. до 2,5 тыс. человек ежедневно. Российские военные ведут работу не только по передовым позициям, но и по тылам. К тому же украинское командование бросает на передовую плохо обученных солдат, об этом они рассказывают, когда сдаются в плен.

Он подчеркнул, что если у украинских военнослужащих имеется возможность сдаться в плен при освобождении территории российской армией, они сдаются, потому что, если они пойдут с белым флагом, их свои же замочат.