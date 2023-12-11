«По дому ходим в кроссовках»: Релоканты рассказали о некачественных коммунальных услугах

Холодно, без света и очень дорого - так можно подвести итог того, что рассказывают о жизни за границей россияне, которые переехали жить в разные страны, сообщает rostovgazeta.ru .

Житель Ростовской области Валентин переехал в столицу Косово в марте 2022 года. В последнее время электроэнергию стали отключать все чаще и чаще. Это очень мешало работать в дистанционном формате. Решил разбираться в проблеме. Выяснилось, что проблема веерных отключений была актуальной всегда и не только для столицы Косово.

«В нашем доме электрическое почти все: техника, плита, даже отопление в некоторых комнатах только при помощи обогревателя. Мы живем на первом этаже и сейчас по дому ходим в кофтах и кроссовках. Даже в носках очень холодно», — рассказывает RostovGazeta Валентин.

Россиянка Мария Рыльник в 2021 году приехала в Данию. В интернете познакомилась с мужчиной, который стал ее мужем. Так и оказалась за границей. Вот уже третью зиму живет в Европе. Говорит, что отказ от российского топлива ощущается, несмотря на официальные заявления властей.

«Как раз из-за влаги холод ощущается сильнее. И в этому году по ощущения отопление у нас работает почти вполовину слабее, чем раньше. Тепло только у самой батареи. Даже мой муж, привычный к здешней зиме, ходит по дому в теплом костюме и шерстяных носках. Хотя раньше даже футболку надевал изредка», — рассказывает собеседница RostovGazeta.

Релокантка отмечает, что коммунальные услуги очень дорогие. Когда ее супруг приезжал в Россию знакомиться с родственниками женщины, был удивлен, что в квартирах очень тепло, а свет горит и никто не экономит.

«У нас коммуналка зимой занимает где-то седьмую-восьмую часть нашего бюджета. В прошлом году было полегче ее платить», - рассказала Мария Рыльник

Евгения Самойленко переехала в Великобританию всего полгода назад. Девушка отмечает, что британцы - очень экономные люди. Они привыкли мерзнуть дома, ходить в теплых вещах и укрываться пледами.

«Тут почти все живут по такой схеме: спальни отапливаются на ночь, двери между комнатами за собой закрывают, чтобы тепло не рассеивалось. И по дому ходят в теплой одежде, в каждой комнате есть какой-то плед, в который можно замотаться»», — объясняет девушка.

Только стоимость отопления очень высокая. Примерно 5% от всех доходов россиянка отдает за отопление, а ведь надо платить и за другие коммунальные услуги.

«Дома, если честно, на электричестве тоже хочется экономить. За последний год оплата выросла практически вполовину. В сравнении с Ростовом цены космические. И сами британцы, кстати, включают свет, когда это действительно необходимо. А ужинают, разговаривают или смотрят фильмы либо в темноте, со свечами или включают только декоративные точечные светильники и гирлянды», — рассказывает Евгения Самойленко.

Ранее к релокантам обратился председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.