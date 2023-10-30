По причине сильного ветра в Волгограде в яму снесло авто: машина перевернулась

Пользователи социальных сетей сообщают, что в Волгограде возле одного из дворов коммунальщики вырыли большую яму. Сотрудники оградили место работ специальными ограждениями и покинули территорию после завершения рабочего дня. Сильный ветер снес установленные заборы.

Водитель легкового авто не заметил яму и заехал в нее. Машина упала на боковую часть. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Водитель не собирается подавать жалобу на сотрудников коммунального предприятия.

«Хозяин пострадавшей машины не предъявляет никаких претензий «Концессиям», — отметили коммунальщики.

В «Концессиях теплоснабжения» пояснили редакции, что все ограждения были установлены согласно правилам и требованиям. Забор перекрывал проход к яме со всех сторон. К тому же, яма была вырыта не на проезжей части, а во дворе дома.

Летом в Волгограде провалился участок асфальта как раз в тот момент, когда по дороге шла мама с двумя детьми. Никто не пострадал. Под асфальтом была обнаружена вода.