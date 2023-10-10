По простыням через окно от возлюбленного: В Оренбургской области вынесли приговор сожителю

Жительница Оренбургской области была вынуждена спасаться от сожителя, сделав из простыней канат, чтобы спуститься из окна своей квартиры, сообщает 56orb.ru .

Жительница Оренбургской области познакомилась с мужчиной, который находился в колонии из-за совершенных ранее преступлений. После того, как время отбывания закончилось, женщина предложила мужчине жить у нее. Он указал адрес возлюбленной сотрудникам правоохранительных органов, так как первое время не имел право переезжать с данной квартиры без предварительного предупреждения.

Во время совместного проживания между возлюбленными начались частые ссоры. После того, как мужчина употребил спиртные напитки, конфликт перерос с серьезную драму. Экс-заключенный сначала душил женщину подушкой, а потом приставил нож. Она сумела убежать и закрыться в комнате.

Опасаясь, что мужчина выломает дверь, женщина сделала из простыней канат, по которому спустилась вниз из окна своей квартиры. Освобожденный заключенный являлся поднадзорным лицом. Он не имело право покидать квартиру, но после нападения на ее владелицу, уехал в Москву.

Мужчину задержали. Его снова судили, подняв ранее не рассмотренные дела. Нынешний срок наказания составил полтора года. Также по решению суда мужчина выплатил женщине сто тысяч рублей в качестве моральной компенсации.