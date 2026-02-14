Победитель «Танцев со звездами» сознался в хищении у «Калашникова», но вышел на свободу

Следствие отпустило под подписку о невыезде соучредителя подрядной организации «Интертехника» Алексея Леденева, который прославился как победитель проекта «Танцы со звездами», сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как сообщает издание, Алексей Леденев признал свою вину в рамках уголовного дела о хищениях, связанных с поставками контрафактных комплектующих для концерна «Калашников». Аналогичные показания дали его деловой партнер и бывший руководитель компании. При этом следственные органы приняли решение о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве как с Леденевым, так и с его соучастником.

По данным издания, бизнес-партнеру продлили срок ареста еще на три месяца. Он будет находиться в СИЗО до 12 мая. Общий срок ареста — 18 месяцев. Бывший директор компании находится под подпиской о невыезде.

«Следствие расторгло досудебное соглашение о сотрудничестве с фигурантами дела о хищении у концерна "Калашников" Мороховым и Леденевым, которого в то же время отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сказал собеседник агентства.

По данным издания, следственные органы инкриминируют фигурантам дела нанесение концерну «Калашников» ущерба, превышающего 32 млн руб. В основу обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) легли показания свидетелей, опрошенных в рамках доследственной проверки.

Как выяснили следователи, инкриминируемое деяние носило заранее спланированный характер и осуществлялось с участием лиц, которые не были посвящены в преступные замыслы фигурантов. Противоправные действия совершались с использованием бюджетных средств и напрямую затрагивают обороноспособность государства.

По информации издания, максимальное наказание по вменяемой фигуранту статье достигает 10 лет тюремного заключения, а также предусматривает возможность назначения штрафа в размере до 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что экс-директору концерна «Калашников» Гращенковой после ареста грозит до 10 лет колонии.