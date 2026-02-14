До 10 лет лишения свободы: что грозит бывшей топ-менеджеру «Калашникова» после ареста

В столице под стражу взята Ксения Гращенкова, ранее занимавшая должность директора по закупкам и логистике в концерне «Калашников». Об этом ТАСС проинформировали представители правоохранительных органов.

По информации издания, арест прошел в рамках возбужденного в ноябре 2025 года уголовного дела о хищениях при выполнении гособоронзаказа. Сотрудники правоохранительных органов предъявили Гращенковой обвинение в злоупотреблении полномочиями. После ареста гражданку доставили в столичный следственный изолятор.

«В ходе предварительного расследования уголовного дела о многомиллионном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) при выполнении гособоронзаказа была задержана экс-директор по закупкам и логистике АО "Концерн "Калашников" Ксения Гращенкова. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, повлекшее тяжкие последствия)», — сказал собеседник агентства.

В материалах Замоскворецкого суда Москвы, где ранее избиралась мера пресечения для Гращенковой, содержится информация о следующем решении: в феврале 2026 года срок содержания под стражей ей был вновь продлен — на этот раз на два месяца, сообщило агентство.

По словам источника агентства, максимальное наказание, которое грозит фигурантке по решению суда, может достигать десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, сотрудники компании приобрели в Китае комплектующие по стоимости ниже той, что была предусмотрена контрактами, после чего передали их концерну. При этом они, как полагают в ведомстве, осознавали, что качество этих деталей не отвечает необходимым техническим параметрам, сообщил РБК.

