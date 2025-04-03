Победитель «Танцев со звездами» выступил фигурантом дела о хищении у «Калашникова»

Победителя «Танцев со звездами» Алексея Леденева отправили под домашний арест в рамках рассмотрения уголовного дела о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников», сообщил ТАСС.

По данным агентства, Алексей Леденев дошел до финала шоу в 2010 году. В рамках уголовного дела он выступает учредителем ООО «Интертехника». Меру пресечения вынес Октябрьский районный суд в городе Иваново. Следствие подозревает, что при выполнении гособоронзаказа были совершены мошеннические действия. Леденев — один из фигурантов.

«Избрать Леденеву Алексею Сергеевичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок по 12 мая 2025 года включительно», — следует из судебного постановления.

По данным издания, ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области поручено контролировать, чтобы Алексей Леденев не нарушал установленные судом правила. Ему запрещено общаться с людьми, с которыми его не связывают родственные отношения. Кроме того, не позволено выходить за пределы жилого помещения. В некоторых случаях нарушать требование можно, но после согласования со следователем. Запрет установлен на любые средства связи и интернет.

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