Чиновник Росприроднадзора не объяснил происхождение имущества на 480 млн руб.

В 2024 году, благодаря искам, поданным прокуратурой, в государственную собственность вернули более 15 тыс. незаконно изъятых объектов, в том числе предприятия, имеющие стратегическое значение, а также земельные участки общей площадью 120 тыс. гектаров стоимостью около 2,4 трлн руб. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, передает «Коммерсантъ».

В ходе борьбы с коррупционными проявлениями сотрудники прокуратуры в прошлом году зафиксировали свыше 160 тыс. нарушений закона. Наиболее распространенными оказались случаи предоставления неполной или недостоверной информации о доходах, имуществе и финансовых обязательствах.

Во всех случаях, когда были выявлены расхождения между расходами государственных служащих и их официальными доходами, прокуроры обращались в суд с требованием конфискации активов в пользу государства. Общая сумма взысканных средств превысила 500 млрд руб.

В настоящее время рассматривается иск, поданный прокуратурой в отношении руководителя одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора, который не смог предоставить убедительные доказательства законности происхождения имущества на сумму свыше 480 млн руб.

По словам Краснова, исковое заявление об изъятии этих активов находится в суде, приняты обеспечительные меры.

Ранее сообщалось, что арестованного экс-главу «Фонбета» Анохина разрабатывал один из его друзей.