Победивший смертельное заболевание психолог заявил о важности переосмысления жизни

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин поделился с RuNews24.ru, как принять новость о смертельном заболевании, как справиться с испытаниями.

Эксперт рассказал, что ему поставили смертельный диагноз. Он понимал, что физически не может ничего изменить. Лунюшин начал много размышлять о своей жизни и поступках, о приоритете и жизненных принципах. Собеседник издания отметил, что сейчас он полностью здоров. Он уверен, что именно переосмысление жизни помогло ему справиться с недугом.

Эксперт общается с тяжелобольными пациентами. Он заметил, что одни проявляют агрессию, а другие — переосмысливают всю свою жизнь. Психолог уверен, что болезнь — сигнал, что пора менять свое отношение к жизни, признать ошибки и покаяться.

«Мы все когда-то умрем. Смерть — это естественный процесс. Но главный вопрос — как мы умрем? Долго в болезнях и муках или быстро», — размышляет психолог.

Психолог считает, что родные заболевшего также должны понять суть жизни, пройти период переосмысления и смирения. Пациенту же важно понять, чего он реально хочет достичь. Не стоит думать о будущем и паниковать. Важно сосредоточиться на настоящем. Близким же иногда стоит просто много слушать и проявлять заинтересованность.

