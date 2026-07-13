Американский футболист сравнил сборную Англии с уродливой девушкой

Бывший полузащитник «Лидса» и клубов МЛС американец Майк Грелла в эфире CBS Sports раскритиковал игру сборной Англии на чемпионате мира по футболу.

Сборная Англии добралась до полуфинала турнира, обыграв в овертайме Норвегию (2:1). Грелла считает, что у британской сборной действительно есть шанс впервые с 1966 года выиграть чемпионат мира, но это не отменяет игровых проблем.

«Вы плохо обращаетесь с мячом, плохо действуете в переходных фазах, оставляете огромные свободные зоны между линиями. Самое удивительное — насколько плохо вы играете и при этом все равно умудряетесь побеждать. Это все равно что иметь самую уродливую дочь в мире и говорить ей: «Ты прекрасна», — заявил Майк Грелла.

В полуфинале сборная Англии сыграет с Аргентиной. В рамках финальной части чемпионатов мира это будет шестая встреча сборных. Самый знаменитый матч между этими командами был в четвертьфинале ЧМ-1986 (2:1). В той игре Диего Марадона забил «гол столетия» и гол при помощи «руки Бога».

В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Испании.