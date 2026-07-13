Спрос на машины растет: траты подскочили почти на 40%

Сумма трат достигла ₽395,5 млрд — это на 37,5% больше, чем в июне прошлого года, и на 7,9% выше майского показателя. За первое полугодие финансовая емкость рынка составила ₽2,09 трлн, что на 25,1% превышает результат аналогичного периода 2025 года.

В структуре расходов укрепились позиции массового сегмента: в июне было продано 106,1 тыс. таких машин — на 28,3% больше, чем годом ранее. Объем трат на массовые автомобили достиг ₽307,1 млрд (рост на 38,4% год к году), а их доля в общей финансовой емкости рынка увеличилась с 77,1% до 77,7%. При этом доля премиум‑ и люксовых марок немного снизилась — с 22,9% до 22,3%, хотя в натуральном выражении продажи в этом сегменте тоже выросли: реализовано 10,1 тыс. автомобилей (+36,9%), траты составили ₽88,4 млрд (+34,4%).

Существенно различается динамика по отдельным маркам. Сильнее всего выросли траты на японские автомобили — до ₽43,9 млрд, что в 2,3 раза больше прошлогоднего показателя. Расходы на российские машины увеличились на 97,8% (до ₽95,7 млрд), на европейские — на 53,5% (до ₽56,4 млрд). Китайские бренды по‑прежнему лидируют по доле в структуре затрат (44,7%), хотя за год этот показатель заметно сократился (с 56,5%). При этом траты на китайские авто выросли умеренно — на 8,8%, до ₽176,7 млрд. Продажи корейских машин прибавили 8,2% (₽6,7 млрд), а вот расходы на американские марки снизились на 13,6%, до ₽3 млрд.

За год заметно изменилась и доля отдельных групп брендов в структуре трат: у японских марок она выросла более чем в 1,5 раза (с 6,7% до 11,1%), у российских — с 16,8% до 24,2%. Доля европейских авто увеличилась с 12,8% до 14,3%, тогда как у корейских и американских марок — снизилась (с 2,1% до 1,7% и с 1,2% до 0,8% соответственно).