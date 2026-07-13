Безопасность за рубежом: дипмиссия РФ призвала к осторожности

Посольство России во Франции призвало граждан тщательно оценивать риски перед поездками за рубеж — особенно в недружественные страны. Рекомендация прозвучала на фоне взрыва в Монако, произошедшего вечером 29 июня, сообщает РИА Новости .

В дипмиссии подчеркнули, что россиянам стоит учитывать не только вопросы личной безопасности, но и правовые, политические и консульские аспекты пребывания за границей. Дипломаты отметили: в текущей международной обстановке было бы неосмотрительно рассчитывать на сохранение привычного уровня безопасности и комфорта в любой ситуации.