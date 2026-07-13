Соболев заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил «Матч ТВ», что после завоевания чемпионства в минувшем сезоне его аппетиты только выросли.

Ближайшей целью форвард назвал Суперкубок России. В борьбе за трофей «Зенит» встретится 18 июля со «Спартаком», бывшим клубом Соболева.

«Заберу все трофеи. Лучшим бомбардиром пора стать. Сколько надо забить? Может, семи голов хватить, а может, 20 не хватить. Посмотрим», — сказал Соболев.

В минувшем сезоне Александр Соболев провел 38 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 13 мячей (10 в РПЛ) и сделал три ассиста. Нападающий начнет третий сезон в составе петербургского клуба.

Накануне «Зенит» обыграл в товарищеском матче сербскую «Црвену Звезду» со счетом 3:1. Соболев открыл счет, реализовав 11-метровый удар.