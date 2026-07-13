Стало известно, сколько заработал Макгрегор за бой с Холлоуэем

Стали известны гонорары ирландца Конора Макгрегора и американца Макса Холлоуэя за поединок на турнире UFC 329, который прошел в Лас-Вегасе 11 июля.

По данным журналиста Ариэля Хельвани, базовый гонорар Макгрегора составил более $15 млн. Холлоуэй получил за бой немногим более $5 млн.

Знаменитый ирландец, экс-чемпион в двух разных дивизионах UFC, впервые вышел в октагон после пятилетнего перерыва. Макгрегор проиграл своему сопернику всего за минуту, получив при этом травму колена в самом начале боя.

Конор уверяет, что был отлично готов к бою. По поводу своей нелепой травмы он сказал: «Дьявол смотрит мне в лицо. Завтра буду в церкви». Макгрегор пообещал вернуться. 37-летний боец потерпел свое седьмое поражение в карьере при 22 победах.