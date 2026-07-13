Сезон пыльцы: правила безопасности для аллергиков

Врач‑аллерголог Каринэ Варданян из Европейского медицинского центра в интервью РИА Новости дала рекомендации для людей с аллергией — особенно актуальные в летний сезон.

Специалист отметила, что лето для аллергиков не менее проблематично, чем весна: в жару пыльца распространяется активнее, а духота сильнее раздражает слизистые — из‑за этого симптомы поллиноза становятся ощутимее. Пик выброса пыльцы приходится на раннее утро, поэтому в это время лучше не открывать окна. Проветривать помещение врач советует ближе к вечеру либо после дождя — тогда концентрация пыльцы в воздухе временно снижается.

После прогулки в период активного цветения важно как можно скорее принять душ: пыльца оседает на коже, волосах и одежде. Уличные вещи стоит сразу отправить в стирку, а не размещать рядом с местом для сна.

Варданян также пояснила, как меняется «аллергенный календарь» в течение сезона: весной основную угрозу создают деревья — береза, ольха, орешник, в начале лета на первый план выходят злаковые и луговые травы (тимофеевка, овсяница, рожь, пшеница), а к концу июля начинают цвести сорные травы — амброзия, полынь, лебеда. Для многих пациентов этот период становится отдельным и нередко даже более тяжелым пиком сезона.