Диетолог назвала самые вредные и бесполезные диеты

Врач‑диетолог «СМ‑Клиника» Елена Устинова в интервью « Газете.ru » назвала «именные» диеты — вроде диеты по группе крови, японской диеты или системы Кима Протасова — бесполезными, а в ряде случаев и опасными.

По словам специалиста, такие модные схемы питания утратили актуальность: главная их проблема — несбалансированность. Зачастую они предполагают слишком низкую калорийность, дефицит белка и не рассчитаны на длительное применение. Из‑за этого человек либо быстро срывается, либо теряет не только жировую, но и мышечную ткань.

Диетолог подчеркивает, что для снижения веса важен не тренд, а грамотный подход: рацион должен строиться на дефиците калорий, содержать достаточное количество белка, нормальные объемы жиров и умеренное количество углеводов. Ведь именно избыток калорий — чаще всего за счет чрезмерного употребления углеводов — ведет к накоплению жира.

При этом универсальной «лучшей диеты» не существует: эффективнее всего та система питания, которую человек способен соблюдать долго и которая учитывает его образ жизни, режим и вкусовые предпочтения. Современные инструменты, в том числе решения на базе искусственного интеллекта, позволяют формировать индивидуальные рационы — с учетом нужной калорийности, БЖУ, графика приемов пищи и любимых продуктов.

В итоге, считает Устинова, куда полезнее научиться самостоятельно выстраивать сбалансированное питание либо использовать персонализированные инструменты, чем гнаться за модными диетами. Ключевой принцип — соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, контролировать калорийность и включать в меню продукты, которые действительно нравятся.