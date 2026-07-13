Колосков объяснил, почему Инфантино хочет расширить чемпионат мира до 64 команд

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал для «СЭ» инициативу главы ФИФА Джанни Инфантино расширить число участников чемпионата мира по футболу до 64 команд.

Инфантино заявил, что на ближайшем заседании исполкома ФИФА эту идею нужно обсудить. Он отметил, что количество сильных сборных растет, и эти команды, особенно не из Европы и Южной Америки, должны получить возможность побороться за трофей.

Колосков назвал идею безумием. По его мнению, даже 48 команд на нынешнем турнире — это явный перебор: футболисты играют на фоне усталости, было немало проходных матчей.

«Увеличение количества команд — это убийство футбола. о с точки зрения наживы это супер, конечно. Будет больше контрактов, денег. Надо также помнить, что у Инфантино перевыборы. Ему нужны голоса, а это один из способов привлечения поддержки от малых стран. К футболу это все никакого отношения не имеет», — заявил Колосков.

На ЧМ-2026 впервые принимают участие 48 команд. Турнир растянулся почти на полтора месяца. На данный момент на чемпионате определились полуфиналисты, на этой стадии сыграют Испания — Франция и Аргентина — Англия.