Украина собирается продавливать визабан для российских спортсменов

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям по видам спорта снять все ограничения с российских спортсменов. Гераскевич признался, что на Украине это решение вызвало возмущение. Поскольку нет способов повлиять на МОК, нужно добиться недопуска россиян другими способами, считает скелетонист.

«Хочется верить, что нам удастся продвинуть вопрос визабана (запрет на выдачу виз. — прим.) российских спортсменов, потому что я считаю, что это чуть ли не самое эффективное сейчас, что мы можем делать. Нам нужно работать со странами, чтобы они не допускали этих спортсменов на свою территорию», — сказал Гераскевич.

Владислав Гераскевич получил широкую известность после того, как ему запретили выступить на Олимпийских играх в «шлеме памяти», на котором были изображены погибшие украинские боевики. Скелетонист отказался от участия в соревнованиях, зато на родине был обласкан государственными наградами.