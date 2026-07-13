«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Счет в матче на 20-й минуте открыл нападающий Александр Соболев, реализовавший пенальти за фол против Педро. На 61-й минуте Роман Вега удвоил результат дальним ударом. Третий мяч забил вышедший на замену новичок команды Фелипе Аугусто.

Бразилец вышел один на один с вратарем сербов после паса Соболева и реализовал момент. Для форварда это уже второй мяч за «Зенит» во втором товарищеском матче. В начале июля петербургский клуб заплатил за Фелипе Аугусто €15 млн турецкому «Трабзонспору».

В концовке матча «Црвена Звезда» отыграла один мяч.

«Зенит» начнет новый сезон 18 июля матчем за Суперкубок России с московским «Спартаком». Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как он относится к регулярным опозданиям из отпуска полузащитника Вендела.