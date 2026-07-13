Вклады в 2026 году: эксперт советует выбирать годовые депозиты

Эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев в беседе с « Газетой.ru » назвал самым выгодным сроком банковского вклада один год.

По его словам, топ‑10 банков сейчас предлагают по годовым депозитам доходность на уровне 12–13% годовых — это оптимальный баланс между доходностью и гибкостью: деньги не оказываются заблокированными надолго, а через год инвестор сможет переориентироваться на новые рыночные условия.

Селезнев пояснил, что вклады на 3–6 месяцев приносят чуть меньшую доходность — порядка 11–12%, то есть примерно на процентный пункт ниже годовых. Депозиты на 2–3 года и вовсе менее привлекательны: по ним банки дают 9–11%, заранее закладывая вероятное снижение ставок в 2027–2028 годах.

Ключевым фактором эксперт считает траекторию ключевой ставки: консенсус‑прогноз предполагает ее снижение — до 11–12% к концу 2026 года и до 10,7% в 2027 году. Поэтому фиксировать текущие 12–13% на год — разумная стратегия, а рассчитывать на дальнейший рост ставок не стоит.

Короткие вклады, по мнению Селезнева, удобны тем, кто планирует крупные траты в ближайшие месяцы — например, покупку, отпуск или налоговый платеж. При этом эксперт напомнил, что распределение средств по разным банкам не позволяет избежать налога на процентный доход: ФНС суммирует начисления по всем вкладам гражданина.