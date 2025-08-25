Почему этой осенью душевная непогода настигнет жителей Подмосковья уже в сентябре?

Сезонное ухудшение психического здоровья в 2025 году ожидается раньше привычных сроков. По информации издания REGIONS, со ссылкой на врача-психиатра Алексея Вилкова, пик осеннего обострения сместится с ноября на интервал с конца сентября по середину октября. Специалист связывает эту тенденцию с ранним приходом осени в центральных регионах страны.

Особую настороженность медики выражают в отношении жителей Московской области. Согласно данным экспертов, именно для этого региона характерно выраженное сокращение светового дня, которое способно выступать провоцирующим фактором для обострения хронических психических заболеваний.

Как утверждает Алексей Вилков, в группе повышенного риска находятся пациенты с уже установленными диагнозами, такими как депрессивное или биполярное аффективное расстройство. Механизм ухудшения самочувствия напрямую связан с влиянием сезонности на биохимию мозга. Поясняется, что сокращение солнечной активности ведет к снижению выработки ключевых нейромедиаторов — серотонина, дофамина и норадреналина. Эти биологически активные вещества ответственны за регуляцию настроения, мотивации и общего эмоционального фона.

Главным сигналом надвигающегося обострения, по словам психиатра, является беспричинное и устойчивое снижение настроения, которое возникает вне связи с внешними стрессовыми событиями. Медицинские работники настоятельно советуют людям, знакомым с проблемой сезонных колебаний, не дожидаться усугубления состояния, а заблаговременно проконсультироваться с врачами для разработки профилактической стратегии. Своевременное обращение за профессиональной помощью признается ключевым фактором в предотвращении серьезного ухудшения психического здоровья.

