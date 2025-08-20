Психиатр оценил клиническую степень цифровой зависимости у россиян

Цифровая реальность все чаще становится источником скрытой тревоги для современного человека. Многие осознают, что не могут отказаться от постоянной проверки уведомлений, бесцельного скроллинга лент и потребления короткого видеоконтента, что заставляет их устраивать радикальные «цифровые детоксы» в попытке вернуться в реальный мир. Психиатр Василий Шуров подтверждает: цифровая зависимость — не миф, а клинически значимое состояние. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что ее ключевым проявлением становится синдром отмены, известный как FOMO (fear of missing out) — навязчивый страх упустить важную информацию. Это заставляет человека каждые несколько минут проверять устройство, а при невозможности сделать это он испытывает настоящую психологическую ломку.

По мнению медика, в отличие от химических зависимостей цифровая не разрушает тело напрямую, но наносит точечный удар по мозгу. Главная опасность заключается в постепенной деградации: человек перестает развиваться, становясь заложником алгоритмов и повестки, формируемой платформами. Его когнитивные способности снижаются, а автономность подменяется тотальной зависимостью от гаджета.

Он подчеркнул, что важна осознанная цифровая гигиена. Эксперт рекомендует не полный отказ от технологий, а разработку строгих правил использования: аудит времени экрана, отключение наиболее поглощающих внимание приложений, постепенное переключение на офлайн-активности. Поскольку смартфон стал универсальным инструментом для работы, финансов и общения, задача заключается не в избавлении от него, а в возвращении контроля над цифровым пространством, где технологии служат человеку, а не подменяют его личность.

