«Почему нет перерасчета»: жалобы на некачественный интернет в Омске не прекращаются

Жители Омска в соцсетях продолжают жаловаться на сбои в работе интернета, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, одна горожанка проинформировала, что осталась без работы из-за отсутствия интернета. Она обратилась с вопросом, кто компенсирует ей убытки. Жалобы поступают от жителей из разных районов. Горожане сообщают, что интернет перестал работать 3 июня. Некоторые могли пользоваться услугой до 6 июня.

Корреспондент Города 55 обратил внимание, что одна из частых жалоб — почему для абонентов, у которых нет интернета, не сделали перерасчет оплаты услуги. Горожане считают несправедливым, что они оплачивают интернет, который отключен. Некоторые напомнили, что тарифы высокие.

«Только одного не пойму, почему мы платим в полном объеме связь? Почему нет перерасчета?» — отметил один из пользователей соцсети.

По информации издания, массовая проблема сохраняется на протяжении более двух недель. В правительстве региона сообщили, что сбои связаны с тестированием нового оборудования. Кроме того, специалисты проводят ряд профилактических мероприятий. Жителей региона заверили, что после окончания всех работ они смогут пользоваться качественной современной услугой.

По данным издания, отсутствие интернета также зависит от мобильного оператора. На некоторые компании поступает большое количество жалоб.

Ранее сообщалось, что депутаты предложили Минцифры обязать операторов информировать граждан о сбоях связи.