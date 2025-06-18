Депутаты предложили Минцифры обязать операторов информировать граждан о сбоях связи

Депутаты предложили Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) внедрить обязательные СМС-оповещения для граждан, информирующие о перебоях в работе сотовой связи и мобильного интернета. С такой инициативой, направленной главе ведомства Максуду Шадаеву, выступили представители фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Владимир Плякин и Ярослав Самылин, передает РБК.

В документе отмечается, что этот подход позволит «не только своевременно информировать абонентов, но и снизить нагрузку на службы поддержки операторов связи».

По мнению авторов инициативы, нынешняя ситуация в российских регионах вызывает у пользователей недовольство из-за недостатка достоверной информации и снижает доверие к операторам сотовой связи.

«Технология СМС-оповещений позволяет обеспечить оперативное и адресное информирование населения о технических сбоях, плановых работах, въездах в зоны, где в целях безопасности блокируется работа навигаторов, и других изменениях в работе сетей связи», — считают депутаты.

Как пишет РБК, операторы связи по этому вопросу разделились во мнениях. Представители «МегаФона» и МТС заявили, что официальные комментарии от властей в случаях проблем более важны, чем автоматические СМС. В то же время, компании считают инициативу полезной, но требующей детальной технической проработки.

С начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в России наблюдаются сбои в навигационных системах, которые зачастую связаны с работой глушащего оборудования вблизи определенных объектов.

В центре Москвы, например, навигатор иногда показывает, что пользователь находится вовсе в другом районе города или даже за его пределами. Подобная ситуация сложилась в Крыму и Севастополе.

Однако официальные власти до недавнего времени никак не связывали эти проблемы с проводимой операцией. Лишь недавно в официальных комментариях начали объяснять, что отключение мобильного интернета происходит с целью повышения эффективности защиты от БПЛА.

Ранее стало известно, что в Тюменской области ограничили мобильный интернет.