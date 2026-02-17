Почему организм реагирует на пост, как разыгравшийся ребенок? Врач дала простую аналогию

Эксперт высказала мнение, что к посту важно в первую очередь готовиться ментально. Стоит отказаться от тех продуктов, которые вызывают зависимость. Это может быть как сладости, так и мясная продукция. В таком случае поститься будет проще.

Еще один совет эксперта — постепенно снижать калорийность и заменять одни продукты на другие. Например, ввести в рацион нежирную рыбу или фрукты. Врач объяснила, что организм почувствует, если человек резко начнет менять питание с первого дня Великого поста.

«Это как с ребенком, который разыгрался, а его прервали и сразу куда-то тащат. У него будет большой стресс. А если сказать: „У тебя еще осталось 10 минут поиграть и заканчиваем“, стресса не будет. То же самое и для организма», — рассказала она.

Диетолог высказала мнение, что отказаться от соблюдения поста рекомендовано беременным и кормящим женщинам, больным людям, путникам и детям. Специалист отметила, что сильные ограничения в питании могут негативно отразиться на пожилых людях: организм начнет разрушать свои же ткани. Не всегда у верующих получается закрывать все потребности при помощи постного меню. По этой причине важно следить за изменениями в организме и не допускать истощения.

«Не нужно доходить до фанатизма. Когда больной человек или находящийся в особенной ситуации начинает себя ограничивать в еде, причем без возможности что-то предложить взамен, он сам себя разрушает. Например, у путника нет альтернативы той пище, которую нельзя в пост. Это может быть опасно и для больного человека с хроническими заболеваниями, когда у него и так вырабатываются определенного рода белки и идут дистрофические процессы в организме», — объяснила она.

Ранее сообщалось, как православные очищаются в Великий пост и чем это похоже на мусульманский Рамадан.