Почему партнерство важнее наставничества? Объясняет губернатор Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов в беседе с «ФедералПресс» высказал мнение, что молодых людей необходимо мотивировать. Не стоит ждать, что они что-то должны.

Глава региона высказал мнение, что каждое поколение — не просто смена лиц, а новый виток прогресса: молодые люди наследуют опыт, но привносят свежие идеи, технологии и взгляды. Чтобы они решили сотрудничать с представителями старшего поколения в одном направлении, недостаточно просто говорить — нужно слушать, понимать их ценности и говорить на их языке. Молодежь — не пассивные слушатели и не просто участники процесса: она — соавтор будущего. И именно партнерство, а не наставничество, открывает путь к настоящему взаимодействию.

«Я скажу больше. Вот поколение альфа (мой младший сын как раз альфа): они не слушают, когда им что-то говорят. Они слушают то, как взрослые общаются между собой. Поэтому воспитывать это поколение можно только собственным примером. Как бы их ни воспитывали, они вырастут нашей копией. Вместо установки „делай, как я говорю“ нужно говорить — „делай, как я“. Тогда все получится», — высказал мнение губернатор Кировской области Александр Соколов.

Губернатор подчеркнул, что планируемые изменения не дадут мгновенного эффекта: их результаты проявятся лишь через несколько лет, а порой и десятилетий. Он отметил: будущее этого мира предстоит строить следующему поколению, поэтому важно уже сегодня предоставить ему возможность участвовать в формировании этих изменений в качестве соавторов.

