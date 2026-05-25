Дегустации, мастер‑классы и конкурс поваров: фестиваль спаржи в «Сосновом бору» ждет гостей 30 мая

Мероприятие начнется в 16:00 и продлится до 21:00. Как обещают организаторы, фестиваль объединит всех, кто увлекается гастрономией, придерживается принципов здорового питания или просто любит открывать для себя новые вкусы.

В числе тех, кто стоит за подготовкой праздника, — Николя Буассе. Этот фермер, хорошо известный в округе, как раз и занимается выращиванием спаржи. В программе мероприятия запланированы не только дегустации главного продукта. Гостей ждут кулинарные мастер-классы, а также конкурс, специально организованный для молодых поваров, которые только начинают осваивать профессию.

Профессиональные шеф-повара поделятся с присутствующими секретами приготовления блюд из спаржи. Местные рестораны, в свою очередь, представят посетителям новые авторские рецепты с этим необычным и полезным продуктом.

Как отмечают организаторы, в прошлом году на фестивале было реализовано 400 килограммов спаржи.

«В очередной раз мы будем официально устанавливать новый мировой рекорд — приготовим самый большой крем-суп из спаржи. Народное название „Суп а-ля-Николя“», — поделились секретом организаторы.

Ранее диетолог Соломатина рассказала о пользе спаржи для печени и кишечника.