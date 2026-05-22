Сфотографировать змею и бежать к врачу: что нужно знать о спасении собаки от змеиного яда

С наступлением тепла в подмосковных лесах активизировались змеи, и если питомца во время прогулки укусила гадюка, а ближайшая ветклиника находится далеко, счет может идти на минуты. Ветеринарный врач Александр Аржаев в беседе с REGIONS объяснил, почему первым делом нужно сфотографировать змею, когда можно самостоятельно вколоть адреналин и в каких случаях спешить не обязательно.

Как пояснил Александр Аржаев, первый и неожиданный совет: при укусе в первую очередь следует сфотографировать змею. Дело в том, что укус ужа не опасен и никаких экстренных мер принимать не нужно, а вот если напала гадюка, промедление может стоить жизни. Введение сывороток сопряжено с рисками, поэтому точно знать, кто укусил питомца, критически важно.

После этого специалист советует минимизировать физическую активность животного — взять его на руки и нести. Чем меньше питомец двигается, тем медленнее яд распространяется по организму. Если яд виден на коже, его следует аккуратно смыть проточной водой, а затем как можно быстрее доставить животное в ветеринарную клинику. Аржаев предупреждает: «Самое главное — как можно быстрее оказаться у врача. Но ехать желательно в крупный госпиталь. В маленьких клиниках могут быть не готовы оказать квалифицированную помощь».

Эксперт развеял популярный миф о гормонах: глюкокортикостероиды, например дексаметазон, неэффективны при укусах змей. В случае развития анафилактической реакции нужно введение адреналина — эпинефрина из расчета 0,01 мг на килограмм массы тела. Однако Аржаев предостерегает от самостоятельного применения адреналина: для человека без медицинского образования и в состоянии стресса рассчитать дозу крайне сложно. Но если до клиники сотни километров, инъекцию можно сделать внутримышечно.

Что касается сыворотки против яда гадюки, ветеринар отмечает: в России нет ветеринарных сывороток, пользуются человеческими, и имеет смысл держать ее на даче на всякий случай, потому что не в каждой ветклинике она есть. При этом он предупреждает: введение сыворотки сопряжено с риском анафилактической реакции, так как она лошадиная — чужой белок может восприняться организмом нежелательно. Дозировка для собак — одна человеческая доза независимо от веса. Маленькая собака получает яда на килограмм массы больше, чем крупная, поэтому сыворотки ей требуется не меньше, а для большой собаки одной дозы может быть мало — ее доведут уже в клинике.

Эксперт также успокоил владельцев: не каждый укус гадюки смертелен. Примерно 25% укусов — сухие, то есть змея укусила, но яд не впрыснула.

Ветеринар Дмитрий Блюменкранц в дополнение дал рекомендации, как избежать встречи со змеей и защитить питомца:

смотреть под ноги во время прогулки в лесу

не заходить в густую траву в открытой обуви

не засовывать руки в дупла деревьев и валежник

при встрече со змеей не паниковать, не делать резких движений и медленно отступить

Как пояснил эксперт, змея не рассматривает человека как добычу и нападает только в целях самозащиты — если на нее наступили или попытались схватить.

Ранее сообщалось, что в 10 регионах России зафиксировали укусы змей.