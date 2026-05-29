Почему Троица всегда совпадает с буйным цветением? Священник рассказал, что ответ кроется в замысле Всевышнего

Журналист VSE42.RU побеседовал с помощником Епархиального архиерея Кемеровской епархии, священником Вячеславом Ланским. Речь зашла о том, связан ли каким-либо образом праздник Святой Троицы с естественными природными циклами. Как пояснил собеседник издания, подобная взаимосвязь действительно существует и прослеживается сразу в нескольких аспектах.

По словам священника, в христианстве то, что Троица приходится на время, когда после долгой зимы природа начинает буйно цвести, рассматривается как яркое воплощение гармонии всего мироздания, сотворенного Всевышним.

«Богословски и хронологически совпадение обновляющей дух Пятидесятницы и периода цветения природы после долгой зимы подчёркивает гармонию сотворенного Богом мира», – отметил священник.

Кроме того, Вячеслав Ланский напомнил, что в прежние времена люди нередко планировали график сельскохозяйственных работ, ориентируясь именно на церковный календарь. С праздником Троицы было связано множество народных примет, касающихся погоды и будущего урожая.

