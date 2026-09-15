«Календарь без сюрпризов». В октябре у россиян не будет дополнительных выходных

В октябре у россиян н будет дополнительных праздничных выходных.

При стандартной пятидневной рабочей неделе месяц будет включать 22 рабочих и девять выходных дней, сообщил РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Феликс Ахмедов.

Эксперт уточнил, что такой расчет актуален для сотрудников с графиком пять рабочих дней и два выходных. При сменном режиме продолжительность периодов работы и отдыха зависит от расписания. В частности, при графике «два через два» число рабочих и выходных дней может быть иным.

Ранее сообщалось о том, что в 2027 году работающие россияне будут отдыхать 118 дней.