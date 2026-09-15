«Сон подает ранний сигнал». Нарушения глубокого сна связали с ранними признаками болезни Альцгеймера

Нарушения глубокого сна могут быть связаны с накоплением в мозге тау-белка, который считается одним из ключевых признаков болезни Альцгеймера, а также с ухудшением памяти. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Беркли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience .

Исследователи сравнили показатели молодых участников и добровольцев в возрасте от 65 до 75 лет. С помощью ЭЭГ они изучали медленные мозговые волны во время глубокого сна, а посредством ПЭТ отслеживали накопление тау-белка.

У пожилых людей с более высоким уровнем тау-белка медленные волны распространялись на меньшие участки мозга и чаще возникали изолированно. Чем сильнее нарушалось их распространение, тем хуже участники запоминали новую информацию за ночь.

Некоторым добровольцам повторно провели обследование через несколько лет. Увеличение концентрации тау-белка сопровождалось дальнейшим ухудшением глубокого сна и памяти. Такие изменения выявляли и у людей без диагностированной болезни Альцгеймера.

Авторы работы отмечают, что пока не удалось установить, что возникает первым — накопление тау-белка или нарушения сна. При этом результаты указывают на связь изменений глубокого сна с процессами, связанными с болезнью Альцгеймера, задолго до появления выраженных симптомов.

Ранее эксперт Эштон заявил, что тесты на Альцгеймер нужны прежде всего людям с нарушениями памяти.