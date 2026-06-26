Диетолог Соломатина высказалась о похудении Луки Сафронова

Диетолог Елена Соломатина высказалась о феноменальном похудении Луки Сафронова. Напомним, недавно в Сети появились фотографии сына известного художника Никаса Сафронова, на которых он выглядит совершенно иначе.

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В интервью Общественной Службе Новостей специалист отметила, что добиться таких результатов только с помощью диеты и физических нагрузок практически невозможно. Соломатина уверена, что Лука прибегнул к хирургическому вмешательству.

«Луке, как мне известно, сделали около года назад абдоминопластику, когда выводят из организма лишний жир преимущественно из области живота», — отметила Соломатина.

Она добавила, что диета, которую соблюдал Лука, лишь помогла поддержать результат, достигнутый благодаря операции. Без хирургии похудеть на 170 кг, считает диетолог, было бы невозможно.

Соломатина подчеркнула, что такой метод действительно эффективен. В наши дни его выбирают многие, кто хочет кардинально изменить свою фигуру. Однако врач предупредила: важно найти хорошего специалиста и надежную клинику, поскольку исход операции во многом зависит от профессионализма хирурга и качества послеоперационного ухода.

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