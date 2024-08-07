Почетный строитель РФ Долганов рассказал о преимуществах профессии

Алексей Долганов высказал мнение, что профессия строителя оставляет след в истории. Человек построил дома, а потом может рассказать об этом своим детям. Здания прослужат людям много лет. Еще одно преимущество — отсутствие монотонности. Строитель получает новую задачу и ищет способы, как ее реализовать. Постоянно поступают новые запросы.

«Своим коллегам я желаю интересных проектов, реализации поставленных задач и планов. Даже самых сложных и хлопотных. Ну, и, конечно, мирного неба над головой и безмятежного труда на благо нашей Родины. Всех с наступающим праздником!» — отметил почетный строитель РФ Долганов.

Алексей Долганов признался, что в отрасль пришел случайно. Он мечтал быть военным. Мужчина окончил военный инженерно-технический университет как раз, когда близился кризис 90-ых лет. Было ясно, что в стране творится хаос. От идеи работать по специальности пришлось отказаться. Тогда Алексей вернулся в родной Волгоград. Постепенно начал реализовываться в строительной отрасли. В настоящее время работает директором успешной строительной фирмы «ИнвестГражданСтроя», которая реализовала множество проектов в Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что на День строителя в «Лужниках» состоится концерт блогеров.