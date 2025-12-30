Почистили технику от пыли и записались на укладку: выяснилось, как россияне готовятся к Новому году

Жители Кузбасса превратили последний месяц года в период всеобщей подготовки к главному празднику, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Пока одни решают, где лучше встретить Новый год, другие активно занимаются созданием праздничного образа для себя.

Согласно данным сервиса «Авито Услуги», желание выглядеть безупречно за праздничным столом привело к всплеску спроса на услуги мастеров красоты. Например, запросы на SPA-уход за руками выросли в три раза, а сложные новогодние прически стали практически обязательным пунктом подготовки к 31 декабря.

Кузбассовцы также активно бронируют площадки для праздничных мероприятий и развлечений. Спрос на аренду залов для корпоративов и детских утренников, прокат костюмов, фотобудок и услуги музыкальных коллективов резко увеличился в ноябре-декабре. Интерес к аренде помещений для праздников подскочил в 4,6 раза.

При этом подготовка коснулась не только людей, но и их жилья. Заказы на утепление окон стали популярнее на 67%, а услуги по чистке бытовой техники от пыли востребованы в 4,4 раза чаще. Ремонт обогревателей также актуализировался — спрос на него вырос на две трети.

