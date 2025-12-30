Три бюджетные и сытные закуски на новогодний стол: рецепты от шеф-повара

Основные блюда новогоднего стола могут «влететь в копеечку» хозяйкам, а ведь для гостей нужно приготовить еще и закуски. Бюджетными, но не менее вкусными рецептами новогодних закусок с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделилась шеф-повар Алина Садовская.

По словам шеф-повара, наиболее бюджетными, но сытными и вкусными вариантами, являются рулетики из лаваша с грибами, брускетты с беконом и запеченные тарталетки.

«Для того, чтобы сделать рулет, необходимо подготовить начинку из жареных шампиньонов, сыра, укропа, листового салата и майонеза. Можно перемешать все составляющие или разложить их слоями перед сворачиванием. После этого рулету необходимо немного настояться, чтобы лаваш впитался и легче нарезался. Таких мини рулетиков получается достаточно много из одного лаваша», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще один отличный бюджетный и при этом достаточно сытный вариант закусок — это запеченные брускетты.

«Понадобится багет, бекон и кусковой сыр моцарелла. Необходимо нарезать багет, сверху на каждый кусочек выложить ломтик сыра и красиво, можно волнами, украсить одним ломтиком бекона. Такие брускетты запекаются в духовке до румяного цвета и их также получается достаточно много из одной упаковки бекона», — добавила Садовская.

Третий бюджетный вариант закусок на новогодний стол — это запеченные тарталетки с грибами и куриной грудкой.

«Для приготовления понадобится: репчатый лук, куриная грудка, шампиньоны, немного сметаны, сыр и готовые тарталетки. В сковороде необходимо смешать нарезанные мелко лук, грибы и куриную грудку. Добавив пару ложек сметаны все это нужно потушить до готовности. Важно, чтобы начинка не была слишком жидкой, необходимо выпарить как можно больше воды. После чего начинка выкладывается в песочные тарталетки, посыпается сыром и запекается до румяного цвета в духовке», — поделилась шеф-повар.

