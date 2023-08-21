«Почта России»: С 1 сентября отправлять посылки и письма разрешено при наличии паспорта

С 1 сентября клиенты «Почты России» обязаны предъявлять паспорт для возможности отправки заказных писем, посылок и бандеролей, сообщается на сайте компании .

Отмечается, что необязательно предъявлять сотруднику почты именно паспорт. Подойдет любой документ, который подтверждает личность. Согласно приказу Минцифры РФ от 17 апреля 2023 года также разрешено проверить личность клиента через единую систему идентификации и аутентификации.

Также начнут действовать нововведения относительно оплаты отправлений через онлайн-системы. Клиенты «Почты России» должны установить сервис «Простая электронная подпись».

Весной 2023 года президент Владимир Путин поручил компании «Почта России» выдавать пенсии населению РФ наличными. Ни одна из компаний не наделена большими подобными полномочиями.