Под дворцом в Индии нашли утерянную библиотеку из легенд с редкими изданиями

Под стенами дворца Тал Коти в индийском городе Тикамгар по инициативе нового главы округа Вивека Кшотрии была найдена утерянная подземная библиотека, о которой ходило много легенд, сообщил Times of India.

По данным издания, новый глава знал легенды с детства и верил в их реалистичность. Еще бабушка и дедушка рассказывали чиновнику, что в подземных помещениях под дворцом хранились редкие экземпляры книг. Издания имеют историческое значение. Некоторые были написаны еще до того, как Индия обрела независимость.

По информации издания, все легенды оказались реальностью. В библиотеке найдены книги, на которых стоят печати бывшей «Президентской библиотеки Орчхи». Некоторые сочинения рассказывают о плотинах в Индии и княжествах. Одно из редких изданий — книга 1576 года нашей эры. Она написана на санскрите индийским бенгальским поэтом.

По данным издания, чиновник принял решение, что будет искать загадочную библиотеку в первый же день своего назначения. Теперь он надеется, что библиотека станет центром притяжения ученых и историков.

«Древние тексты на давно забытых языках лежали между томами исторических описаний, научных трактатов и поэзии, которые, казалось, были отголоском прошлого. Некоторые книги были в кожаных переплетах, другие — в тонком шелке, их страницы пожелтели от времени, но местами все еще были разборчивы. Я с трудом мог поверить своим глазам», — признался чиновник.

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