В заброшенном тоннеле под Южно-Сахалинском появилась загадочная «дыра в ад»

На Сахалине в заброшенном японском тоннеле обнаружен масштабный провал, который местные жители уже окрестили «дырой в ад». Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал NashOstrov.

Инцидент произошел на старой железнодорожной ветке между Южно-Сахалинском и Холмском, где обрушилась часть каменного свода тоннеля. На опубликованных в Сети видео заметно провал и текущую из него воду. Конструкция также получила значительные повреждения. По предварительным данным, никто от обрушения не пострадал.

Известно, что тоннель был построен японцами в 1921–1928 годах, когда юг Сахалина находился под контролем Японии. После 1945 года дорога использовалась советскими поездами, но к 1990-м годам была заброшена. Из 15 тоннелей и 35 мостов, составлявших этот 80-километровый участок, многие пришли в аварийное состояние. Жителей и туристов призвали к осторожности на этом и аналогичных полуразрушенных местах.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии пешеходы неожиданно провалились под землю.