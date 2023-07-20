Под Калининградом провели учения с использованием ракетных комплексов «Бал» и «Бастион»

Около ста военнослужащих приняло участие в учениях. Отрабатывали все возможные сценарии нападения противника. Максимально оперативно принимали решение о смене локации. Тренировались заряжать установку и проверяли работоспособность систем ракет. В учениях было задействовано десять единиц военной техники и береговые комплексы, задача которых – мониторить ситуацию в воздухе и море.

Главное преимущество комплекса «Бал» - мобильность. Военные быстро могут перевести устройство и применять в работе. Ни время суток, ни погодные условия не влияют на его точность. Позволяет поражать объекты, которые находятся на расстоянии 120 километров. При чем, сама установка может располагаться в 10 километрах от берега, чтобы не привлекать внимания противника. Достаточно пяти минут, чтобы начать запускать ракеты с того момента, как ракетный комплекс прибудет на место локации.