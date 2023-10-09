Под Магаданом произошло возгорание рейсового автобуса

В понедельник 9 октября произошло возгорание рейсового автобуса, который направлялся в Магадан из пригорода. Местным пожарным уже удалось устранить возгорание, об этом сообщили ГУМЧС РФ на своем интернет-ресурсе .

Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло на 2020-м километре автодороги «Колыма». Известно, что транспорт двигался в город и загорелся на ходу. Сообщается, что водитель услышал запах дыма и оперативно вызвал специалистов, предварительно выведя пассажиров. Через 5 минут на месте происшествия уже были пожарные, которым удалось ликвидировать возгорание, сообщили в МЧС.

Известно, что в результате возгорания был поврежден моторный отсек, но в результате происшествия пострадавших нет.