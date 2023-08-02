Под Нижним Тагилом сгорел склад для хранения зерна: причины возгорания выясняют в МЧС

В свердловском селе Бродово сгорел склад для хранения зерна. Также не удалось спасти прошлогодний урожай и десять тонн жмыха, сообщает tagilcity.ru . Огонь занял 550 квадратных метров. Сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.

Возгорание заметили местные жители, которые вызвали сотрудников пожарной части. Один спасатель открыл доступ к зданию, освободив проход. Коллектив из девяти человек ликвидировали возгорание, которое заняло территорию площадью 550 квадратных метров. Здание полностью сгорело. В этот момент в помещении никого не было, поэтому жертв и пострадавших нет. Восстановить здание возможности нет. Также пострадал урожай зерна 2022 года, который хранился на складе. Инцидент произошел во вторник, 1 августа.

Сотрудники МЧС проводят проверку с целью выяснить причину возгорания. Согласно предварительным данным произошло короткое замыкание. Ранее в регионе был масштабный пожар, в результате которого погибла супружеская пара. Старшая дочь, которой 22 года, оформила опеку над младшей. девушки переехали жить в соседнее село.