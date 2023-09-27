Под Варшавой прогремел взрыв: погибло два человека

В городе Тархомин, который расположен вблизи Варшавы, на одном из предприятий по неизвестным причинам прогремел взрыв, пишет агентство « РИА Новости ».

Полицейский комендант Паулина Онишко сообщила, что на место происшествия прибыл вертолет санитарной авиации. Причина взрыва пока не установлена. Известно, что сотрудники выполняли сварочные работы в подземном туннеле. В один момент прогремел взрыв. Мужчины были ранены. Медики оказывали им помощь, но рабочие погибли. Спасатели подняли их на поверхность без сознания. Мужчины сильно обгорели.

Сотрудники правоохранительных органов открыли дело. Ведется расследование причин трагедии. Прибыли специалисты из прокуратуры и полиции. Место инцидента охраняется, посторонним вход запрещен, пишет издание «Белта».