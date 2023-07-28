Под Волгоградом ликвидировали пожар у полигона Минобороны площадью 1000 га

Огонь охватил сразу два района области. Общая площадь возгорания составила 1000 га. На протяжении семи часов сотрудники пожарной службы боролись с огнем. Около пяти часов понадобилось только на то, чтобы локализовать огонь. В сети есть видео, на котором зафиксировано, как сотрудники тушат возгорание. Высота пламени высокая. Видно, что огонь тянется длинной полосой. Дым закрыл солнце и ухудшил видимость спасателей. Была высокая вероятность, что загорится лес, который находится вблизи линии огня. Пострадавшие отсутствуют. В МЧС позвонили очевидцы. Сотрудники оперативно приехали на место происшествия.

Причина возгорания – сухая трава. В пятницу, 28 июля, в регионе высокий риск возгорания из-за жаркой погоды (от 33 до 40 градусов), которая сопровождается порывистым ветром (от 15 до 17 м/с). Данные предоставлены ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».