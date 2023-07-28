Под Волгоградом ликвидировали пожар у полигона Минобороны площадью 1000 га
Фото: [Unsplash]
В Волгоградской области длительное время не могли ликвидировать возгорание, очаг которого распространился вблизи полигона Минобороны, сообщает novostivolgograda.ru.
Огонь охватил сразу два района области. Общая площадь возгорания составила 1000 га. На протяжении семи часов сотрудники пожарной службы боролись с огнем. Около пяти часов понадобилось только на то, чтобы локализовать огонь. В сети есть видео, на котором зафиксировано, как сотрудники тушат возгорание. Высота пламени высокая. Видно, что огонь тянется длинной полосой. Дым закрыл солнце и ухудшил видимость спасателей. Была высокая вероятность, что загорится лес, который находится вблизи линии огня. Пострадавшие отсутствуют. В МЧС позвонили очевидцы. Сотрудники оперативно приехали на место происшествия.
Причина возгорания – сухая трава. В пятницу, 28 июля, в регионе высокий риск возгорания из-за жаркой погоды (от 33 до 40 градусов), которая сопровождается порывистым ветром (от 15 до 17 м/с). Данные предоставлены ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».