Под Волгоградом вспыхнула установка для разогрева битума

В Волгоградской области на территории асфальтобетонного завода загорелась установка для разогрева битума, сообщили novostivolgograda.

Установка работала исправно. Возгорание предугадать было невозможно. Источник в экстренных службах региона назвал «НовостиВолгограда.ру» причину — аварийный режим работы электрического оборудования. Установка сгорела полностью за считанные минуты. Рядом находились рабочие, которые успели выбежать из помещения. Они не пострадали.

Пожарные прибыли на вызов оперативно. Пожарные бригады локализовали пламя, которое распространилось примерно на 30 кв.м. Огонь не перекинулся на другие помещения, расположенные в здании завода.

«К счастью, жертв удалось избежать, пострадавших нет», — сообщил источник.

В редакции напомнили о важности соблюдения мер безопасности на производстве, чтобы минимализировать подобные случаи. Особенное внимание стоит уделять при работе с опасными объектами и оборудованием.

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