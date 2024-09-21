Пожар в деревне Апаринки в Подмосковье удалось потушить спустя почти двое суток

Пожар на подмосковном складе в деревне Апаринки потушен полностью. Об этом, как сообщает РИА Новости, в своем аккаунте в соцсетях отчитался главк МЧС по Московской области.

Напомним, о крупном пожаре на складе в Апаринках стало известно еще вечером в четверг, 19 сентября. Площадь возгорания составила не менее 4,2 тыс. метров. Как пояснили в региональных экстренных службах, перехода огня на соседний склад с пиломатериалами и матрасами удалось не допустить.

«В подмосковной деревне Апаринки огнеборцы МЧС России потушили пожар», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В МЧС добавили, что для пожаротушения были привлечены 85 сотрудников личного состава, задействованы четыре единицы специальной техники. В пресс-службе ведомства добавили, что обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что лесной пожар площадью 0,02 гектара был ликвидирован в Раменском Московской области.