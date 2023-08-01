Подмена медицинского кислорода: В Перми суд снял обвинения с бизнесменов

В 2021 году началось расследование по факту замены медицинского кислорода на технический. Предполагалось, что бизнесмены Сергей Фукалов и Олег Шашмурин целенаправленно выдавали технический кислород за медицинский, чтобы продать его в лечебные организации. Прокуратура предлагала лишить мужчин свободы сроком на восемь и девять лет, но суд вынес более смягченный приговор. Шашмурина приговорили к условному наказанию на пять с половиной лет, а Фукалова – на пять. Пермский краевой суд признал их невиновными.

В 2022 году бизнесмены признали вину частично. Они выплатили медицинским учреждениям компенсацию. Сторона защиты заявляла, что обвиняемые не планируют подавать иск с целью пересмотра дела. В ходе рассмотрения постоянно появлялись новые детали, что становилось причиной открытия новых дел. Также фигуранты писали друг на друга заявления. В связи с этим были рассмотрены административные и гражданские споры.