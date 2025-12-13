Подмосковье — магнит для иностранных инвесторов: как регион удерживает лидерство и привлекает заводы со всего мира?

Московская область сохраняет за собой статус основного центра притяжения для зарубежных промышленных инвестиций в России, сообщил ТАСС.

По данным вице-премьера регионального правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, на территории Подмосковья в настоящий момент успешно функционируют более 180 заводов, построенных иностранными компаниями.

«У нас работают более 180 заводов иностранных компаний из 40 стран. В 2025 году мы провели роуд-шоу, посетив ряд стран, и сейчас у нас в стадии привлечения находятся несколько новых инвесторов», — рассказала министр Зиновьева.

В интервью ТАСС Зиновьева рассказала о текущей работе по расширению международного сотрудничества. Деловая делегация региона недавно завершила тур по четырем городам Китая, в ходе которого, в частности, велись переговоры с одним из крупных представителей биомедицинской отрасли. Параллельно подмосковные представители посетили Объединенные Арабские Эмираты для изучения передовых практик управления особыми экономическими зонами.

«У нас сейчас шесть особых экономических зон (ОЭЗ), и было интересно посмотреть, в частности, как работает госкомпания Kezad, у которой в управлении 12 ОЭЗ», — добавила спикер.

Контакты уже приносят конкретные результаты. Среди ключевых проектов, находящихся на финальной стадии реализации, министр назвала совместное с Белоруссией предприятие по выпуску оптоволокна, запущенное в эксплуатацию весной текущего года, а также китайское производство субстанций для медицинских препаратов (гепарина и натрия), ввод в строй которого запланирован на начало 2026 года.

Ранее сообщалось, что Подмосковье заявляет о намерении стать лидером в роботизации российской промышленности.