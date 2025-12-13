Подмосковье заявляет о намерении стать лидером в роботизации российской промышленности

Московская область определила новый стратегический приоритет в промышленной политике — целенаправленное привлечение инвестиций в высокотехнологичные производства с акцентом на роботостроение, сообщил ТАСС.

Как заявила в эксклюзивном интервью агентству вице-премьер регионального правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, цель — создать на территории области максимальную в стране концентрацию отечественных производителей промышленных роботов.

Для реализации этой задачи в регионе запускается новый инструмент государственной поддержки — целевая субсидия для компаний, запускающих выпуск робототехники. Мера разработана для компенсации капитальных затрат инвесторов: государство готово возместить до 20% расходов, связанных со строительством собственных производственных мощностей.

«Большой фокус в этом году и на производстве роботов. Мы в целом себе поставили задачу, во-первых, быть лидерами по внедрению роботов в промышленности, а во-вторых — стать родиной, таким местом, где максимальное количество наших отечественных производителей роботов будут развивать свои производства», — сказала Зиновьева.

Для проектов, которые планируется размещать на арендованных площадях, предусмотрены еще более выгодные условия. Аренда в частных индустриальных парках может быть субсидирована из бюджета на 50%. Наиболее льготный режим ожидает резидентов государственных индустриальных парков: здесь компаниям будет предложена символическая арендная ставка в размере 1 руб. за кв. м на весь срок реализации инвестиционного проекта.

Ранее сообщалось, что Московская область вышла в финал «Битвы роботов».