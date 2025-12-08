Московская область вышла в финал «Битвы роботов»

Три подмосковные команды прошли в финальный этап Международного чемпионата «Битва роботов». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, SOLARBOT из Балашихи представит регион в категории до 110 кг с роботом «Phoenix» и в категории мини-роботов до 1,5 кг с роботом «PiP», 2ФМ из Фрязина – в категории мини-роботов до 1,5 кг с роботом «PinkPong 2».

В общей сложности в финал прошли 32 команды из 10 регионов России и шести других стран – Индии, Китая, Туниса, Бразилии, Ирана, он состоится в субботу, 13 декабря. Адрес проведения соревнований: г. Москва, Троицкий а.о., Краснопахорский р-н, ул. Лиозновой, территория кинопарка «Москино», трансляция чемпионата будет доступна по ссылке.

